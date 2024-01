Un agresseur à la place Pury échappe à la police

Agression à la place Pury à Neuchâtel. Un Neuchâtelois de 32 ans a été blessé à la tête et a dû être transporté à l’hôpital en ambulance. Les faits se sont déroulés le matin du mercredi 9 décembre, vers 6h40. La police ne parvient pas à mettre la main sur l’auteur des coups, elle lance donc un appel à témoins.

Voici le signalement complet de l'agresseur: un homme de type européen, 20-25 ans, corpulence moyenne à enrobée, barbe foncée courte, cheveux foncés ondulés et coiffés en arrière, il portait des lunettes à monture dorée et une veste foncée sans capuche. Il était accompagné d’une jeune femme, âgée de 20-25, de type européen, corpulence mince, 165 cm avec de longs cheveux noirs, elle portait un manteau noir, des pantalons noirs et des baskets blanches. Tous deux parlaient français, sans accent particulier.





Fuite à pied

La jeune femme est intervenue afin que l’auteur cesse de frapper la victime au sol. Le couple a ensuite pris la fuite à pied en direction du centre-ville.

Ce couple, ainsi que toute personne ayant assisté aux faits, sont priés de prendre contact avec la police neuchâteloise au 032 889 9000. /comm-vco