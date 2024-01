Tentative de brigandage dans une banque à La Chaux-de-Fonds

Une banque de La Chaux-de-Fonds victime d’un brigandage. Un individu, alcoolisé et sous l’emprise de stupéfiant, s’est présenté mercredi au guichet de l’établissement bancaire. Il a demandé de façon menaçante à l’employé de lui remettre le contenu de la caisse. L’individu, domicilié dans les Montagnes neuchâteloises, n’était pas armé et n’a pas fait preuve de violence. L’employé n’a pas obtempéré et l’homme est reparti sans emporter de butin. Il a été arrêté peu après. L’homme n’a pas représenté de réel danger pour le personnel et les clients, selon un communiqué de la Police neuchâteloise diffusé ce jeudi. Il est défavorablement connu des forces de l’ordre. Une enquête a été ouverte. /comm-sma