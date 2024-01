Les crues de la mi-décembre sont encore visibles

Il reste des stigmates de la crue du lac de Neuchâtel de la mi-décembre. Des déchets se sont amoncelés sur les rives à la suite de la baisse du niveau des eaux, notamment à Saint-Blaise. Bonne nouvelle : près de 98% d’entre eux sont organiques. La situation s’étant présentée durant les fêtes, la commune a commencé ce mercredi à déblayer les déchets. Mais Sébastien Saam, chef des infrastructures à la Commune de Saint-Blaise, s’est rendu sur place afin de vérifier qu’il n’y avait pas de matériaux polluants. « Personnellement à Saint-Blaise, je n’ai presque pas vu de plastique. Et pour ce qu’il y avait, on l’a enlevé directement. ». Et si des matériaux polluants avaient été retrouvés, la Commune serait intervenue immédiatement, quitte à engager une entreprise privée.