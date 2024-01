Le O négatif manque

Il manque de sang O négatif dans les cantons de Neuchâtel et du Jura. Ce manque peut être expliqué par la situation romande. Le centre de transfusion Neuchâtel-Jura a transmis une quantité importante de sang aux Hôpitaux Universitaire de Genève (HUG), qui a fait un appel aux dons il y a un peu moins d’une semaine. L’autre explication est le manque de donneurs durant les vacances de fin d’année, comme l’explique Amira Saraje, médecin et directrice du centre de transfusion Neuchâtel-Jura : « Ce sont toujours des périodes critiques. Nous avons pris des précautions pour pouvoir les passer en mettant des équipes mobiles avant et après. (…). Cette pénurie de O négatif, on l’a vu passer à plusieurs reprises. (…). Je pense que le problème de la mauvaise utilisation du groupe O négatif doit être discuté au niveau national et on doit trouver une solution pour freiner cette mauvaise utilisation et puis alléger la charge sur les donneurs. »