Braquage de la Poste d’Yverdon : un suspect interpellé

Un homme soupçonné d’être à l’origine du braquage de samedi dernier à la Poste de la gare à Yverdon-les-Bains (VD) a été interpellé par la police, indique celle-ci mercredi dans un communiqué. Sous la menace d’une arme, il s'était fait remettre de l'argent, principalement des rouleaux de monnaie. La majorité du butin a été retrouvée.

L'homme, un sans domicile fixe âgé de 69 ans, a été appréhendé mardi dans un hôtel du Nord vaudois par un groupe d'intervention composé de policiers du DARD, le Détachement d'action rapide et de dissuasion, de la Police cantonale et du Groupe d'intervention de la Police municipale de Lausanne, précise la police vaudoise. Le braqueur a reconnu les faits et a été placé en détention.

La police indique aussi qu'en plus de la majorité du butin, l'arme utilisée a également été retrouvée. Il s'agit d'une réplique d'armes à feu, de type Airsoft, qui projette des billes en plastique.

Samedi dernier vers 10h00, l'individu avait menacé avec cette arme une employée d'un des guichets, lui demandant dans un anglais sommaire de vider sa caisse. L'employée s'était exécutée, en lui remettant principalement des rouleaux de pièces de monnaie et quelques billets de 10 à 100 francs, qu'il a transportés dans deux sacs en plastique. Le montant dérobé n'a pas été révélé. /ATS