Des films en veux-tu en voilà en 2024

L’année 2024 sera riche dans les cinémas. De nombreux films vont sortir, pour tous les goûts. Les salles obscures auront droit en quelque sorte à une séquence de rattrapage de productions américaines suite à la grève qui a secoué les acteurs et les grands studios d’Hollywood l’an dernier. On peut notamment évoquer Dune, deuxième partie, La Planète des Singes : Le Nouveau Royaume, Furiosa ou encore Gladiator 2. Du côté du cinéma français, les sorties de L’Amour ouf, Le Comte de Monte-Cristo et Monsieur Aznavour sont particulièrement attendues. Et puis côté suisse, les cinéphiles seront attentifs au nouveau film de Claude Barras, Sauvages !, une production qui fera suite au succès de Ma vie de Courgette.

Notre consultant « cinéma » Vincent Adatte évoque plus en détail les sorties de 2024 :