Chiffres en hausse pour Nez Rouge Neuchâtel

Au niveau national, Nez Rouge a permis de raccompagner plus de 17'000 personnes qui ne souhaitaient pas prendre le volant durant cette période de fête. Des chiffres qui devraient se stabiliser, voire baisser à l’avenir selon Alain Müller, car les habitudes changent. « Les jeunes ne connaissent pas forcément Nez Rouge. Ils prennent par exemple l’habitude de rouler à 0,0 durant leurs trois premières années de permis. De plus ils s’organisent plus facilement entre eux quand ils sortent ».