Hausse de la TVA et réforme de l’AVS : les changements de lois de 2024

Une nouvelle année qui commence est souvent synonyme de changements de lois et 2024 ne fait pas exception. Dès ce lundi, la TVA passera de 7,7% à 8,1%. Cette augmentation s’inscrit dans le cadre de la réforme de l’AVS qui entre également en vigueur en ce 1er janvier. Cette mesure doit participer à renflouer les caisses de l’AVS. Elle n’est pas sans conséquence pour les petits commerçants neuchâtelois qui subissent déjà l’inflation de plein fouet. Pour Suzana Ferreira, qui tient une boulangerie à Saint-Blaise, il est difficile de répercuter toutes les hausses de coûts sur les produits. Cette augmentation de la TVA s’accompagne également de celles sur la farine, le lait, le beurre ou encore l’électricité, explique Suzana Ferreira. « On a déjà augmenté notre croissant qui est passé de 1,30 franc à 1,40 franc. On ne va pas le réaugmenter », dit-elle.