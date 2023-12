Culture et innovation : les vœux 2024 du Conseil d’Etat neuchâtelois

Au revoir 2023, bonjour 2024. Alors que la nouvelle année arrive, il est temps pour le Conseil d’Etat d’observer une tradition : celle des vœux à la population neuchâteloise. Avant d’évoquer les mois à venir, le président de l’exécutif Alain Ribaux tire le bilan de l’année écoulée. Il veut se souvenir qu’il s’agissait du 175e anniversaire de la République et Canton de Neuchâtel, un événement apprécié par le public. « Ce qui est façonné par l’Histoire rend un canton solide et confiant en l’avenir », estime Alain Ribaux.Reste qu’au-delà des anniversaires, le fait le plus mémorable de 2023, c’est vraisemblablement la tempête du 24 juillet dans les Montagnes neuchâteloises. « Un événement « très perturbant », selon Alain Ribaux, qui s’inscrit dans un contexte international déstabilisant. Toutefois, « ça ne doit pas conduire à voir la vie en noir », juge le président.« Une terre d’ouverture, une terre d’innovation » : pour le président du Conseil d’Etat, il y a des raisons de croire en l’avenir dans le canton de Neuchâtel. Un lieu riche également sur le plan culturel, avec le chantier de la Capitale culturelle suisse 2027 qui est en train de s’ouvrir. /jhi