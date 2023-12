Fait marquant 2023 : l’élection complémentaire au Conseil d’Etat

Parmi les épisodes les plus mémorables de ce qui a été l’année politique 2023, le départ de Laurent Kurth et le scrutin complémentaire qui a abouti à l’élection de son successeur, le socialiste Frédéric Mairy, est celui que Julien Hirt a choisi de retenir, à l’heure du bilan. Dans son commentaire, il dépeint un scrutin qui selon lui a ressemblé à « un enchaînement de mauvaises blagues », avec des challengers qui n’ont jamais réellement représenté des alternatives crédibles et où le constat le plus positif au sujet du scrutin est qu’elle « a eu le mérite d’exister ».