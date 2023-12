Neuchâtel a encore des petites roues

Toutefois pour Laurent Favre, conseiller d’État neuchâtelois en charge de la mobilité, il faut mettre ces chiffres en perspective avec les autres moyens de transport : « Si on prend les autres types de mobilité, on constate que pour ce qui en est de la mobilité piétonne, Neuchâtel s’en sort très bien. Puisque selon OFS, nous sommes au 7e rang. Pour ce qui est des transports publics, on est au 8e rang au niveau suisse. Et puis bien sûr, ça a un impact direct sur la mobilité cyclable étant entendu qu’en termes de mobilité automobile le canton de Neuchâtel est plus ou moins à la moyenne suisse. J’aurais apprécié qu’on fasse une évaluation plus globale en constatant qu’effectivement en matière de mobilité cyclable, on doit pouvoir faire mieux. »