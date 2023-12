Le Père Noël fait du sport à La Chaux-de-Fonds

Tous les objets font partie de la collection du Musée. Cette exposition est une occasion de la montrer, notamment le nombre important de paires de ski. « Au niveau des skis, on a une très belle collection. Donc là, on a sorti des très anciens skis qui sont fabriqués main. C’est vraiment des skis artisanaux. On a quelques skis qui sont légèrement plus nouveaux, comme des skis de fond qui doivent dater des années 30-40. (…). »