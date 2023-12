Agression au couteau à Neuchâtel

Deux agents de sécurité d’un établissement public blessés à l’arme blanche lors d’une bagarre à Neuchâtel. Ils ont été agressés dimanche vers 2h du matin après avoir été pris à partie par deux clients dimanche. Leur vie n'est pas en danger. Les deux suspects été interpelés. L’altercation a éclaté entre deux clients d'un établissement public du centre-ville et des agents de sécurité. Dans la bagarre qui s'en est suivie devant l'établissement, des coups de couteau ont été donnés à deux agents de sécurité. La police et les secours sont rapidement intervenus et les deux blessés ont pu être hospitalisés d'urgence à Neuchâtel. Le dispositif déployé par la police neuchâteloise a permis d'interpeler les deux auteurs présumés peu après dans un appartement à Neuchâtel. Il s'agit de deux hommes âgés de 48 et 45 ans domiciliés dans le chef-lieu. Une instruction pénale a été ouverte par le Procureur de service. /comm-sma