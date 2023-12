Une brocante aux allures de Noël

Même si son stock de boules de Noël est impressionnant, Didier Oeuvray possède nombre d’autres décorations de Noël, à mettre ou non sur un sapin : des pives, des anges, des oiseaux, des crèches anciennes, des casse-noisettes, des bonhommes appelés « fumeurs », qui émettent de la fumée grâce à des cônes d’encens, des pyramides, à savoir des tourniquets en bois actionnés par la chaleur de bougies. Ces objets proviennent également pour la plupart de l’ex-Allemagne de l’Est.

Comment expliquer le succès rencontré par les boules de Noël ? Didier Oeuvray a quelques explications : « Je pense que les fêtes de Noël forcément illuminées par des bougies ou des guirlandes nous ramènent aux anciens qui, au creux de l’hiver, au solstice d’hiver, faisaient des feux et des fêtes. A cette période de l’année, je pense qu’on a besoin de lumière et de chaleur. Si ces boules de Noël marchent bien, c’est parce que tout le monde a des souvenirs d’enfants : il y a une certaine nostalgie, et les gens veulent faire revivre à leurs enfants voire à leurs petits-enfants les émotions qu’ils ont eux-mêmes ressenties. » /tbe