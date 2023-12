Ensemble pour Noël

De la chaleur, de la convivialité et du partage. Neuchâtel et le reste du monde chrétien s’apprêtent à célébrer Noël. Et comme c’est le cas depuis de nombreuses années, plusieurs fêtes solidaires sont organisées à travers le canton.

Les célébrations vont démarrer ce dimanche à Peseux avec « le Noël des isolés » à la salle de spectacle dès midi. Le Cercle de La Côte de la société philanthropique suisse UNION, qui organise la manifestation, promet de jolies surprises. Si la fête s’adresse d’abord aux habitants de Peseux et Corcelles-Cormondrèche, tout le monde est le bienvenu.

Boudry prendra le relais, avec « Noël en commune ». Ça se passe ce dimanche à la salle des spectacles dès 17 heures. Au programme, message de bienvenue des autorités et de l’église, concert et animations pour petits et grands. Un souper est également prévu, mais les places sont limitées. La soirée en revanche est ouverte à tous.

À Neuchâtel, « Noël autrement » se déroule sur deux jours au péristyle de l’Hôtel de Ville. Ce dimanche entre 16h et 22h et lundi de 10h à 20h. Au programme : restauration, animations et divertissements, le tout gratuitement et pour tous. La venue du Père Noël est annoncée dans l’après-midi du 25 décembre.

À La Chaux-de-Fonds, la 35e édition du Noël de Chœur à cœur c’est ce lundi entre 11h et 20h45 à la Maison du Peuple. Il y aura un repas chaud à midi et le soir, de la musique, des contes, une maquilleuse, le tout grâce à des artistes de la région. Le Père Noël rendra visite aux participants sur le coup de 16h45.

Dans la Mère commune enfin, « Noël-ô-Locle » prendra ses quartiers à Paroiscentre ce lundi dès 11h et jusqu’à 17h, avec un repas chaud à midi. L’ambiance promet d’être musicale et animée avec des ballons, des bricolages pour les enfants, des jeux et un match au loto, sans oublier des petits cadeaux apportés par le Père Noël en personne. /cwi