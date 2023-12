Super Marché : un marché de Noël autrement

Expérience différente

Le but est donc d’offrir une expérience différente d’un marché de Noël traditionnel au public. Ce dernier ne pourra pas acheter des bougies ou autres décorations hivernales. Pas de place non plus pour la visite du Père Noël au Super Marché. « On est vraiment dans le design et l’art contemporain. On souhaitait faire ce pas de côté », explique la directrice de Quartier Général.