Les nocturnes font moins recette

Les marchés de Noël attirent toujours du monde. Pendant cette période de fête, la Ville de Neuchâtel en proposait deux : l’un au bord du lac, avec une patinoire de glace, l’autre à la place du Coq d’Inde. Et les commerçants en profitent, comme l’a indiqué dans La Matinale Bernard Schneider, président de l’association Neuchâtel Centre. « Ça amène des gens en ville qui se promènent au marché de Noël ou alors l’inverse. »

La grande roue a aussi attiré du monde. « Bien sûr, c’est un évènement. C’est la première fois qu’il y a une grande roue comme cela à Neuchâtel. Ce n’était pas facile à la faire venir. » Cette grande roue n’a pas pu être installée sur la place du Port. « Il a fallu la mettre sur la place Alexis-Marie-Piaget où il y a des places de parc. Donc j’ai dû intervenir pour qu’on puisse remplacer ces places de parc parce qu’elles sont absolument essentielles au centre-ville, particulièrement en cette période de Noël ».

Une période durant laquelle les heures d’ouverture des commerces sont étendues avec des nocturnes et un dimanche d’ouverture. « Ça fonctionne, mais moins qu’avant. C’est assez étrange d’ailleurs que les nocturnes ne soient plus un must. Le dimanche d’ouverture est assez intéressant. Ça correspond pour mon commerce à un petit samedi. » La baisse du pouvoir d’achat s’est aussi fait ressentir. « J’avais toujours envie de dire que les périodes de crise étaient bonnes pour le commerce de Noël. Au dernier moment on se lâche et on se dit ah ben zut c’est Noël on y va quand même. Mais j’avoue que cette année, il y a une petite baisse quand même. » /sma