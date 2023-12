Dans le monde des jouets, la concurrence fait rage à Noël

A Noël, la frénésie des cadeaux est une source de revenus importante pour les commerces. Parmi les magasins, ceux consacrés aux jouets connaissent un certain succès en cette période. Reste que pour les boutiques indépendantes, comme dans d’autres branches, il faut savoir rivaliser avec la vente en ligne et la concurrence des grandes enseignes pour survivre. De plus, après la pandémie, s’ajoute ces dernières années le poids de l’inflation.