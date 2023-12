Un demi-siècle pour l’annuaire statistique

Depuis sa première édition en 1973, l’annuaire a évolué. Il abordait à ses débuts principalement les domaines de la démographie et de l’emploi, contre une vingtaine de thématiques aujourd’hui. « Et on l’a étoffé avec des graphiques, des illustrations, avec des cartes géographiques pour rendre les chiffres plus visuellement parlant. On a introduit la couleur en 2012 avec de plus en plus d’illustrations. Et pour cette dernière édition, on y a ajouté quelques clins d’œil historiques pour faire le lien avec les chiffres des années septante. »

On y apprend par exemple que le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus a triplé, passant de 2,18% en 1970 et 6,01% en 2022. Même chose pour les centenaires. « En 1970 il y avait trois personnes qui avaient plus de cent ans, maintenant on en a quand même 71 dans le canton. Et ça, on le voit aussi dans le nombre de bénéficiaires AVS et de prestations complémentaires, ça a doublé en cinquante ans passant de 18'000 à 36'000. » Sur le plan climatique et énergétique, on apprend que la température moyenne en 1972 dans le canton était de 9 degrés, jour et nuit compris toute l’année. « C’est 3,5 degrés de plus en 2022. » /sma