Le bras de fer se poursuit autour de la Grande Salle de Bevaix

Référendum dans l’air

Sur la trentaine d’oppositions qui ont fait suite au dépôt du permis de construire en 2022, quelques-unes ont été retirées après discussions, mais la majeure partie a été levée en novembre, car les aspects du projet remis en cause étaient tous conforme à la légalité.

Les opposants ne souhaitent pas pour autant en rester là. Mais plutôt que de faire recours au tribunal cantonal, ils entendent lancer un référendum, comme l'indique Littoral Région. « Ce n’est pas sûr qu’on ait droit à une victoire au tribunal cantonal, et ça nous aurait demandé d’engager des frais d’avocats conséquents », précise Philippe Ribaux. « Un référendum n'est pas facile non plus, mais il y a beaucoup de points d'oppositions et tout le monde peut se reconnaître », poursuit-il.