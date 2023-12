Cinq candidats verts en lice pour l’exécutif chaux-de-fonnier

« Une liste variée et riche de personnalités aux connaissances et qualités nombreuses, et provenant d’horizons différents ». C’est ainsi que la section des Montagnes neuchâteloises présente ce mercredi les cinq candidats au Conseil communal pour représenter le parti, lors des élections communales du printemps prochain à La Chaux-de-Fonds.

L’assemblée générale extraordinaire a désigné Ilinka Guyot (présidente du Conseil général), Marc Fatton (député au Grand conseil), Béatrice Thiémard-Clémentz (conseillère générale), Michaël Voegtli (membre actif) et Barbara Blanc (députée au Grand conseil).

Les élections communales se dérouleront le 21 avril prochain. Les partis ont jusqu’au 26 février à midi pour déposer leurs listes. /comm-cwi