Une baignade à la Fête du Froid à La Brévine

Les 3 et 4 février prochains, il sera possible de se baigner dans le Lac des Taillères, à l’occasion de la 11e Fête du Froid à La Brévine. La baignade ne sera plus une démonstration pour le public, mais une activité ouverte aux plus courageux. Lors de la manifestation, une vingtaine de chalets vont proposer différents produits. Outre la baignade, plusieurs activités seront également proposées, comme des balades en traineaux. /comm-gpr