Société neuchâteloise des sciences naturelles : C’est quoi ton truc ?

Quand on évoque la science, deux souvenirs s’opposent. Le premier est la dissection de grenouilles à l’école, le second avec la série « Big Bang Theory ». Ayant pour but l’étude et le développement des sciences naturelles pour la région de Neuchâtel, la Société neuchâteloise des sciences naturelles propose de nombreuses activités comme des conférences accessibles à tout public ou des excursions.

Membre du comité de cette association fondée en 1832, Sophie Wang était dans La Matinale pour nous faire découvrir la Société neuchâteloise des sciences naturelles :