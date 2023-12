Un demi-siècle d'histoire pour le parking du Seyon

« Il y a 50 ans la voiture était reine. Sans doute qu’aujourd’hui elle ne l’est plus. Il faut trouver un équilibre entre la mobilité collective, la mobilité douce et la mobilité individuelle », indique Patrick Nicolet, président du conseil d’administration du parking du Seyon.

L’intérieur des sept premiers étages de l’ouvrage a été entièrement rénové et remis en conformité en 2018 du point de vue technique et en matière d’aération notamment. Cette année, deux appartements et une zone administrative ont été créés sur le toit du parking, après plusieurs années de procédure.

Les propriétaires de l’ouvrage envisagent encore de refaire la façade et de poser des panneaux photovoltaïques, ainsi que davantage de bornes de recharge pour les véhicules électriques.