Boudry : baisser les impôts, mais pas trop

L’impact pour les finances communales de cette baisse de trois points représente une réduction des recettes estimée à environ 585'000 francs.





Le PLR souhaitait une baisse de cinq points

À l’inverse, le PLR voyait dans cette belle santé financière affichée par la Commune - due principalement aux revenus fiscaux exceptionnels en provenance d’une grande entreprise - l’occasion d’aller plus loin. Le parti libéral-radical a déposé un amendement pour fixer le coefficient fiscal à 66, soit une baisse d’impôts de cinq points et ceci pour les trois ans à venir. « La Commune pouvait clairement se le permettre », explique le chef du groupe PLR Danilo Facchinetti. La proposition a finalement été rejetée par la gauche majoritaire au sein du législatif par 20 voix contre 18. Et pour donner un petit aperçu de l’ambiance quelque peu tendue ce lundi soir, le vote ne s’est pas fait à main levée, mais à l’appel nominal, selon une exigence du PLR. Il s’agit d’appeler tour à tour chacun des membres de l’assemblée à exprimer son vote publiquement, vote qui figurera ensuite dans le PV de la séance.

Et si pour la gauche, cette baisse d’impôts acceptée est avant tout un cadeau aux plus riches, qui a des effets minimes, voire nuls pour la classe moyenne et les personnes moins aisées, Danilo Facchinetti rappelle que « lors de la période de vaches maigres traversée par Boudry, ce sont les gens aisés avec des moyens qui ont contribué à soutenir Boudry ». Et de contre-attaquer : « À droite, nous n’avons pas la haine du riche ».