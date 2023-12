Mise en conformité d’une piste de VTT dans les Montagnes

Mais voilà, les démarches ne sont pas simples et les sept amis ont vite compris qu’il était préférable de se fédérer en association pour parvenir à leur but. « C’était plus facile et s’il y a d’autres pistes par la suite, c’est plus simple aussi pour la commune de n’avoir qu’un seul interlocuteur. (…) On a aussi plus de poids et avec des membres, on peut prouver qu’il y a une demande. » Cette demande de mise en conformité comprend beaucoup « de paperasse. (…) des plans à soumettre à la Ville, des séances avec les associations de protection de la nature. Il faudra aussi créer par la suite des panneaux. » Pour tout ce qui est paperasse, l’association a été aidée par le Service des sports de la Ville de La chaux-de-Fonds. L’association espère inaugurer la piste au printemps. C2crew développe en parallèle d’autres projets, toujours dans le même secteur. /sma