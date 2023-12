Les Suisses allemands adorent La Chaux-du-Milieu, foi d'autorités chaulières! Mais la plus jeune commune du canton de Neuchâtel va devoir fournir un gros effort financier ces prochaines années pour mieux accueillir les touristes. La rénovation du centre d’accueil de Chante-Joux et ses 50 lits devrait coûter deux millions de francs. Mais avec 90% du budget communal 2024 « mangé » par la formation et les frais d’écolage des petits Chauliers, la commune ne peut pas se payer ça toute seule.





Trop coûteux à chauffer en hiver

Elle souhaite donc lancer une vaste récolte de fonds ces prochains mois pour mener des travaux d’isolation en 2025. Ce lieu de loisirs pourra ainsi augmenter sa capacité d’accueil, située pour l’instant autour de 5000 nuitées. Car l’hiver, le bâtiment est trop coûteux à chauffer.



« Beaucoup de classes de Suisse allemande reviennent chaque année. Les gens nous disent qu'il leur manque une semaine (pour tout découvrir) », raconte Philippe Raval, le président de commune.