Le jeu royal d’Ur s’invite dans des classes neuchâteloises

Le jeu royal d’Ur consiste en une course de chars qui se joue au dé entre deux joueurs. Celui qui arrive le plus rapidement à sortir ses chars de la piste remporte la partie. « Si on arrive sur le char d’un autre, on l’éjecte » et il retourne à la case départ, explique Ella, âgée de 13 ans. Pour Chiara, l’aspect historique « rend le jeu plus intéressant ».

Antoine Staffelbach a lancé cinq classes dans ce tournoi. Ce lundi, les dés rebondissaient à l’infini sur les tables de la salle 313. Thomas et Deyan, tous deux âgés de 12 ans, se sont affrontés lors d’une partie. Thomas apprécie la part de suspense du jeu, qui repose en partie sur la chance en lien avec les jetés de dé. Pour Deyan, « c’est une très chouette activité ». Antoine Staffelbach ajoute de son côté que, malgré la part de chance, le joueur garde « un fort pouvoir décisionnel » et peut tester différentes stratégies.