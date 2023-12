Paul Schnegg : un Loclois en Colombie

Mon oncle d’Amérique du Sud. C’est ainsi qu’aurait pu s’intituler le dernier numéro de la Nouvelle Revue neuchâteloise. Finalement, il porte pour titre « Paul Schnegg (1916-1985) – Une passion singulière pour la faune colombienne ». C’est son neveu, Olivier Schnegg qui a pris la plume pour raconter l’histoire de ce parent qui a traversé l’Atlantique en 1946, d’abord pour New York, puis deux ans plus tard pour Barranquilla, en Colombie. Il y étudie la faune et monte un commerce d’animaux qui fournit notamment les zoos américains et européens en espèces exotiques.

Il restera en Amérique du Sud jusqu’au début des années 1970 avant de finalement rentrer en Suisse. Durant son exil, il entretient avec son frère Alfred une correspondance régulière. Ce sont près de 400 lettres qu’Olivier (le fils d’Alfred) relit, analyse et met en perspective dans la Nouvelle Revue neuchâteloise. Des courriers qui évoquent de sa vie quotidienne, de ses expéditions, de son pays d’accueil, de l’actualité mondiale.