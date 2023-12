Xavier Hool : un artiste aux mille talents

Graphisme, scénographie, décors de théâtre : l’artiste neuchâtelois Xavier Hool a plus d’une corde à son arc. Il expose dès ce vendredi une série de gravures à la Galerie de l’Evole à Neuchâtel. Elles mettent en valeur le travail du danseur et chorégraphe américain Arthur Avilès. Xavier Hool a fait l’école de graphisme à La Chaux-de-Fonds avant de partir à Bruxelles pour poursuivre sa formation. Les trente-six gravures qu’il expose sont en couleur. Il a expliqué vendredi dans La matinale RTN qu’il faisait de la gravure entre autres pour soutenir les artistes. « J’essaye de représenter des images sur leur travail. Et puis je suis allé rendre visite à un ami à New-York avec qui j’avais travaillé en 2000. Je voulais lui offrir quelque chose, donc je lui ai offert des gravures. Et en rentrant, j’ai poursuivi cette série. » Ces gravures représentent Arthur Avilès qui chorégraphie des danseurs et des danseuses. « Mon but est de soutenir des artistes dans leur travail avec mes moyens, notamment l’image. (…) Ce qui m’importe c’est de témoigner envers le public, du fait qu’un spectacle ce n’est pas seulement ce que l’on voit sur scène, mais aussi tout cet investissement, cette passion. C’est un travail quotidien. » Xavier Hool réalise également la scénographie des expositions temporaires du Centre Dürrenmatt à Neuchâtel. « Le but est de mettre en valeur le travail pictural de Dürrenmatt. Et c’est très intéressant ces expositions temporaires parce que c’est toutes des petites facettes du travail de l’artiste Dürrenmatt. »