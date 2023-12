Intrusion à Cortaillod : l’homme sera renvoyé vers l’Allemagne

Un profil qui s’affine. Le Ministère public et la Police neuchâteloise indiquent ce vendredi que l’homme interpellé vendredi dernier dans le périmètre de l’école des Corneilles à Cortaillod a déposé sa première demande d’asile en Allemagne. Il sera ainsi renvoyé vers ce pays, conformément aux accords Dublin. Dans l’attente de son renvoi, il est maintenu en détention administrative en dehors du canton. Les troubles du comportement observé chez cet individu ont été confirmés par un diagnostic médical. Par ailleurs, aucun lien avec le terrorisme n’a été établi, selon le Ministère public et la Police neuchâteloise. Ses antécédents judiciaires relèvent de la petite et de la moyenne criminalité, selon le communiqué. Il apparaît aussi qu’il a transité par plusieurs pays européens sous diverses identités.

Par ailleurs, une instruction pénale est en cours pour menaces alarmant la population. Le Ministère public indique qu’il statuera prochainement sur ce point. /comm-sbm