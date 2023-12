Un mousseux neuchâtelois couronné à l'international

L’or mondial pour un mousseux de la Maison Mauler. La cave de Môtiers a participé au concours international des meilleurs Effervescents du Monde qui s’est tenue du 28 novembre au 1er décembre en Bourgogne. L’entreprise neuchâteloise a remporté une médaille d’or avec son vin mousseux intitulé Cuvée des Bénédictins brut, indique un communiqué de Neuchâtel vins et terroir. Elle a également obtenu une médaille d’argent avec sa Cuvée excellence argent. Ce concours, qui a réuni 19 pays et vu défiler plus de 470 échantillons de vins en tous genres, a décerné 80 médailles d’or. Deux autres caves suisses, de Genève et du Valais, ont également remporté cette prestigieuse reconnaissance. /comm-the