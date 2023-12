Andrea Siviero se donne le temps de l’analyse

Réformer, renforcer et développer une stratégie : Andrea Siviero a déjà une vision de ce qu’il souhaite amener à la présidence de Swiss Basket. L’ancien président d’Union Neuchâtel Basket a été élu samedi et prendra ses nouvelles fonctions début juillet. Il va profiter de ces six mois pour étudier et analyser la situation. Il a indiqué jeudi dans La Matinale RTN qu’il allait « utiliser ces six mois pour faire une analyse de la situation, une sorte d’audit en ce qui concerne essentiellement l’organisation. (…) Il y a des dysfonctionnements qu’il faut régler. Pendant ces six mois, je vais préparer un plan de réforme. » Parmi les problèmes mis en avant figure la crédibilité de la fédération. « Il y a eu dans les derniers six mois des tensions au sein de Swiss Basket, il y a eu attaques plus ou moins justifiées en ce qui concerne le fonctionnement et une perte d’image qu’il faudra redresser. » Dans sa première phase de réforme, Andrea Siviero va donc se pencher sur le problème d’image, de fonctionnement et d’organisation. Une fois passée cette phase, « il faut s’attacher à mon avis à faire mieux ce que l’on fait déjà. Par exemple, revoir le fonctionnement de la formation, les politiques de compétitions, les politiques sportives. Essentiellement, il s’agit d’attirer plus de jeunes dans le basket de manière à développer le sport de masse, mais aussi de préparer les jeunes pour l’élite. » Le président élu souhaite aussi développer avec les clubs et les associations régionales « une vraie stratégie sur le moyen et long terme ; une vision comme on l’a fait à Union Neuchâtel, qui puisse guider notre action ces prochaines années. » /sma