L'élection du Conseil fédéral se joue mercredi

C’est le grand jour ce mercredi à Berne avec l’élection du Conseil fédéral. En plus des six ministres sortants, le Parlement va choisir celui qui succèdera au socialiste Alain Berset. Trois candidats sont en lice. Les socialistes Jon Pult et Beat Jans ainsi que le vert Gerhard Andrey. Malgré leur recul aux dernières élections, les écologistes ont décidé d'attaquer un des deux sièges PLR. Marie Vuilleumier, notre correspondante au Palais fédéral est revenue mercredi dans la Matinale RTN sur les enjeux et les scénarios de cette élection. /sma