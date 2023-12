Brigandage à main armée à la gare de Neuchâtel

Brigandage au guichet de la gare de Neuchâtel. Ce mercredi matin, vers 6h15, deux individus masqués et armés de pistolets ont menacé deux membres du personnelle du bureau CFF, alors que ces derniers allaient prendre leur service. Sous la menace de leurs armes, les deux hommes ont pu se faire ouvrir un coffre contenant de l’argent. Ils ont ensuite entravé les victimes et pris la fuite à pied sur le quai 1 en direction Est.

Les employés ont pu se libérer et donner rapidement l’alerte, mais les deux suspects sont en fuite. La Police neuchâteloise a déployé un dispositif de recherche et lance un appel à témoins.

Les deux auteurs sont des hommes, d’environ 25 ans, mesurant approximativement 1m70, de corpulence normale, type maghrébin. Ils parlaient le français et l’arabe, étaient habillés en noir, et portaient des cache-cous, ainsi que des gilets orange avec le logo CFF et le mot « information » dans le dos. Les armes de poings étaient noires, tout comme leurs sacs de sport.

Toute personne ayant aperçu ces individus dans le secteur de la gare tôt ce matin ou dans la soirée de mardi, ou disposant de toute autre information au sujet de cet événement au sujet de cet événement est priée de prendre contact avec la Police neuchâteloise au 032 889 9000.

Les victimes, choquées par les événements, ont été prises en charge par le Care Team. Une instruction pénale a été ouverte par la Procureure de service. /comm-lgn