Ils avaient frappé pour se faire rembourser, ils sont tous condamnés

Ils étaient accusés d'avoir tabassé un homme dans un appartement à La Chaux-de-Fonds il y a deux ans pour qu’il rembourse une dette de quelques milliers de francs : cinq personnes ont été condamnées pour brigandage et tentative d’extorsion par le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. L’accusé le plus lourdement condamné, notamment à cause de ses antécédents, écope de 27 mois de prison, dont 10 ferme. Pour autres, le verdict est de 23 mois d’emprisonnement avec sursis pendant trois ans.

Qu’ils aient frappé la victime ou qu’ils aient laissé faire, tous ont été considérés comme coauteurs du crime. Deux condamnés seront expulsés de Suisse. Deux autres, qui sont pères et ont un travail, échappent à cette sanction.

La victime touchera 1'500 francs pour tort moral dans le cadre de ce procès. /vco