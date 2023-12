Sylvie Perrinjaquet : « Je ne suis pas surprise »

L’Église catholique a été passablement ébranlée cette année avec une étude de l’Université de Zurich qui a documenté plus de 1’000 cas d’abus sexuels depuis 1950 et, plus récemment, l’affaire de l’Abbaye de Saint-Maurice. Pour Sylvie Perrinjaquet, l’Église n’a plus le choix. « Elle ne peut plus se cacher derrière des archives qui soi-disant auraient disparu. Non, elle est obligée de s’exprimer. Elle est obligée d’indiquer qu’effectivement, depuis un certain nombre de décennies, il y a des abus et ils doivent être assumés. »

Et c’est un très bon signal donné aux victimes, explique la présidente de la CECAR, car ça libère la parole. D’ailleurs, depuis la parution de l’étude de l’Université de Zurich, la commission reçoit beaucoup plus de dossiers. « On a dix-huit requêtes qui sont arrivées depuis septembre et on a dix-sept témoignages en plus qui sont arrivés. On n’en a jamais reçu autant en dix ans. Et sur ces dix-huit requêtes, il y a dix femmes et huit hommes. Il y a donc une augmentation des femmes qui s’expriment. »

Pour l’avenir, Sylvie Perrinjaquet espère que l’Église va prendre ses responsabilités et reconnaitre « qu’elle a, ou avait, en son sein durant toute une période, espérons qu’aujourd’hui c’est moins le cas ou plus le cas, un nombre de dignitaires qui ont abusé sans retenue de jeunes enfants. »/sma