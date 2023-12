RHNe surchargé : opérations chirurgicales repoussées

Le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) est surchargé en raison des patients en attente de placement et de la forte augmentation du nombre de cas touchés par des virus hivernaux. La saturation du dispositif a entraîné le report d'interventions chirurgicales planifiées. Le port du masque est réintroduit.

Les différents sites de l’hôpital cantonal accueillent plus de 410 patients hospitalisés, contre 340 à 360 en temps normal, a indiqué mardi le RHNe. « Sept interventions chirurgicales électives (planifiées) ont dû être repoussées ce lundi par manque de lits. Une dizaine d’opérations ont déjà dû être déprogrammées la semaine dernière », a précisé l'établissement.

Les cas de Covid-19, en hausse, imposent de prendre des mesures d’isolement, ce qui complexifie l’organisation. « La situation devrait encore s’aggraver ces prochaines semaines avec le pic de grippe, qui n’est pas encore atteint », a ajouté l'institution.

Pour limiter le risque de contagion et l’augmentation du nombre d’infections nosocomiales, l’obligation du port du masque chirurgical est réintroduite pour les visiteurs dans les zones de soins et les salles d’attente ainsi que pour toutes les interactions entre soignants et patients. La mesure sera effective dès ce mercredi.

Entre 35 et 40 lits sont par ailleurs toujours occupés par des patients en attente de placement (lits C). « Afin d’améliorer les flux et de préserver les places en soins aigus et en réadaptation, une unité dédiée de 12 lits a été ouverte lundi sur le site de La Chaux-de-Fonds dans des chambres habituellement dédiées à la chirurgie ambulatoire », a précisé l'hôpital cantonal. /ATS-mma