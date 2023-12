Les amendes pleuvent à cause de la neige à La Chaux-de-Fonds

Au Locle, 502 amendes ont plu sur les pare-brise. C'est « une soixantaine de plus que d’habitude », déclare Pascal Schaffter, le responsable de la Sécurité publique. Il met cette hausse sur le compte de la technique: pour distribuer des « bûches » aux automobilistes, Le Locle a abandonné la technique manuscrite il y a un an au profit de la technologie numérique (plus rapide).

Nous avons quelques chiffres sur ces premiers déneigements. Ils ne permettent cependant pas d'établir des coûts à mettre en rapport avec ce que les communes toucheront comme compensation financière des charges liées à l'altitude.

A La Chaux-de-Fonds, il n'a pas neigé assez en une seule nuit pour déclencher une « alarme générale ». Mais la voirie est déjà sortie six fois en nocturne avec 100 à 120 employés, et 12 fois au total.