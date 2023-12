Une dette qui tourne mal

Cinq hommes sont accusés de brigandage à La Chaux-de-Fonds. Seul trois d’entre eux se sont présentés lundi devant le Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz. Les deux autres ont été été dispensés de comparaitre par la justice. Les faits se sont déroulés en novembre 2021. Il est notamment reproché aux accusés d’avoir tabassé, séquestré et menacé à plusieurs reprises un homme qui devait de l’argent à l’un d’eux. Lors de l’audition des prévenus et du plaignant principal, les juges ont dans un premier temps tenté de démêler les différentes versions de cette affaire.





« Ces évènements ont changé ma vie »

Ce sont les mots utilisés par le plaignant, ce matin, lors de son interrogatoire. Selon lui, il aurait rejoint l’appartement d’un des prévenus dans la Métropole horlogère pour régler une dette. Arrivé sur place, il se serait fait accueillir dans la cage d’escalier par les prévenus. Ceux-ci l’auraient alors montré de force dans l’appartement, tout en le frappant. Le rapport médical de l’enquête indique que les coups reçus ont notamment entrainé chez le plaignant une fracture du plancher orbital gauche.

Selon les déclarations de la victime, le passage à tabac aurait duré 45 minutes. Les accusés l’auraient également menacé, ainsi que sa famille, de mort et lui auraient réclamé une somme de 40'000 francs, dont 10'000 à verser en liquide, le soir même.