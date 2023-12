« Amok » a bien fonctionné vendredi à Cortaillod

Le Canton de Neuchâtel a un protocole de situations critiques qui est mis en place pour chaque école. Et ensuite, a expliqué Jean-Claude Marguet, « on a Amok qui vient du mot malais qui veut dire fou furieux. C’est quand une personne est hors de contrôle et qui pénètrerait dans le périmètre scolaire ou dans une école et comment on va réagir par rapport à cela. » Le protocole n’a été déclenché qu’à une autre reprise en janvier 2015.

Les élèves et enseignants ont repris le chemin de l’école lundi matin à Cortaillod. Certains ont été très choqués. Jean-Claude Marguet a indiqué « qu’une cellule de crise a été mise en place très rapidement avec des soutiens psychologiques avec la direction d’école, avec les Services sociaux éducatifs. Les enseignants pourront s’appuyer sur cette cellule, on aura également des policiers en civil qui assureront une présence pour cette reprise. » Cette cellule a été mise sur pied vendredi et elle va continuer de travailler ces prochains jours. /sma-sbm