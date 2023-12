Quelle est la sonorité de La Chaux-de-Fonds ?

Pour mettre en son la ville de La Chaux-de-Fonds, plusieurs extraits audios d’archives ont été utilisés, comme ceux des cloches du Temple des Forges, explique Orane Dourde. « On n’a pas créé ce son. On l’a retrouvé dans les archives, et simplement on le met en scène pour montrer à quel point celui-ci, on ne l’entendra plus. (…). Le son des cloches est un des éléments qui est ressorti des interviews qu’on a faits auprès des Chaux-de-Fonniers, qui ont estimé que c’était quelque chose de primordial dans leur perception sonore de la ville. (…). » Mis à part ces cloches, qu’est-ce qui fait la sonorité de La Chaux-de-Fonds ? « C’est une grande question, dont on essaie de répondre, notamment à travers ce concert. »