La Grande Béroche table sur un budget déficitaire. Ce dernier prévoit un excédent de charges à hauteur de 1,7 million de francs en 2024, indique le Conseil communal dans un communiqué mercredi. Un impact « attendu » après la décision il y a un an du législatif de réduire le coefficient fiscal de la commune. L’exécutif précise appréhender « sereinement » la situation et projette une réduction de la fortune communale sur les quatre prochains exercices.







Treize millions d’investissements

Le Conseil communal ne remet pas en cause ses participations aux différents syndicats liés aux écoles et théâtres et aux charges cofinancées avec l’Etat et les communes. Il propose un programme d’investissement de treize millions de francs « dans la continuité du maintien de la qualité du patrimoine communal et de l’amélioration de la qualité des prestations à la population », souligne-t-il. La politique en faveur des familles augmente également son offre après la décision du législatif de fixer un taux à 35% de l’accueil parascolaire. /comm-gtr