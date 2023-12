Faites-nous rire : Forma en mode fêtes de fin d’année

Il y a des cadeaux qui font plaisir. Et avoir l’occasion de chanter avec Forma en est un. C’est ce qui est arrivé à Raphael dans La Matinale en voyant débarquer notre humoriste-chanteuse avec une parodie de la chanson de Céline Dion et Garou, « Sous le vent ».

Une version qui sent bon les fêtes de fin d’année et tous les excès qui vont avec. Mais pourquoi se priver si on arrête après Nouvel An ?