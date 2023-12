Une expo pour tout savoir sur le contournement du Locle

C’est le grand chantier actuel dans le canton de Neuchâtel : le contournement routier du Locle. Commencés en 2020, les travaux de construction du tunnel d’évitement de la ville devraient s’achever en 2031. Comme il en a l’habitude lors d’un projet d’une telle ampleur, l’Office fédéral des routes met sur pied une exposition dédiée au chantier. Elle prendra place dans le bâtiment des Calame au Locle. Olivier Floc’hic, responsable de la communication à l’OFROU, explique « que le public pourra tout savoir sur ce projet de contournement. Les informations concernant l’historique du projet, toutes les mesures environnementales prises pour protéger la faune et la flore. Et puis aussi les travaux de géologie, de percement du tunnel, en quoi ça consiste et qu’est-ce qu’on va faire de tous les matériaux excavés. Toutes ces questions trouveront des réponses dans cet espace d’exposition ».