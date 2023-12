Dix minutes pour instaurer une collaboration bénévole

Mettre à l’honneur l’engagement bénévole. Le Temple du Bas à Neuchâtel accueille la 7e édition du dating du bénévolat mardi entre 17h30 et 20h30. L’événement vise à mettre en relation des associations locales et des personnes prêtes à donner de leur temps. Les collaborations se tissent sur la base d’échanges de 10 minutes.

En Suisse, 39% des habitants exerçaient une activité bénévole en 2020, selon l’Office fédéral de la statistique. Dans le canton de Neuchâtel, 11 millions d’heures ont été consacrées à des tâches bénévoles cette année-là, ajoute Anne-Françoise Loup, présidente de « bénévolat neuchâtel », l’association faîtière en la matière dans le canton de Neuchâtel. Malgré tout, les associations peinent à trouver des forces vives depuis le Covid. Cette tendance perdure et s’explique notamment par l’augmentation de la précarité et par le vieillissement de la population qui entraînent un besoin croissant de bénévoles, analyse Anne-Françoise Loup. La présidente de « bénévolat neuchâtel » remarque également que les personnes s’engagent aujourd’hui moins durablement que par le passé et qu’elles favorisent des engagements sur des périodes plus courtes ou sur des projets particuliers.