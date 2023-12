Des débuts « bien rythmés » pour la déléguée au climat du canton de Neuchâtel

En poste depuis près de quatre mois, la nouvelle déléguée a connu des débuts intenses. Elle a notamment dû mettre sur pied l’équipe de cette nouvelle cellule pour qu’elle puisse fonctionner le plus rapidement possible. « On travaille au quotidien au contact des services pour mettre en place le dispositif de monitoring du Plan climat. On travaille aussi sur la finalisation de la Stratégie pour le développement », détaille Ana Gonseth.

Cette titulaire d’un master en Sciences et ingénierie de l’environnement sait également que sa mission est limitée dans le temps. Le délai d’application de la première mouture du Plan climat est fixé à 2040, mais cela ne l’effraie point. « C’est une vision réaliste. Maintenant, il faut engager la population et les entreprises. C’est nécessaire pour y arriver », affirme Ana Gonseth. /dpi