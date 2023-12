Carrefour de la discorde à La Chaux-de-Fonds

C’est un carrefour qui illustre les grands chantiers entrepris à La Chaux-de-Fonds et leurs impacts pas toujours agréables. Depuis quelques jours, les internautes se questionnent, voire s’insurgent, face à une modification du marquage sur l’avenue Léopold-Robert à la hauteur de la rue de Pouillerel. Circulant jusque-là sur deux voies, les automobilistes sont maintenant obligés de se rabattre sur une troisième, utilisée par les bus et les personnes désirant bifurquer. Une modification qui entraîne de forts ralentissements dans cette zone, avec des temps d’attentes pouvant varier entre 10 et 20 minutes selon le trafic.

Si l’exemple, pris hors contexte, peut surprendre et même énerver certains, il fait en réalité partie d’un projet bien plus vaste, celui du réaménagement complet du Pod. Une réorganisation qui prévoit de supprimer les feux de signalisation et de ramener la circulation principale sur une seule piste, alors qu’une seconde sera réservée aux transports publics.