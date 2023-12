Un brasseur au Marché Noël des créatrices à Bayerel

C’est la fleuriste Caroline Machut qui a eu l’idée de mettre sur pied ce marché de Noël des créatrices. Fraichement arrivée à Val-de-Ruz, elle est tombée sous le charme du Moulin de Bayerel. Animée par l’envie de faire découvrir les créatrices de la région, elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux. C’est comme ça qu’elle a rencontré Maeva May et Clémentine Polton. Et c'est ainsi qu'elles ont lancé l'affaire.