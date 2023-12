La Vue des Alpes-Tête de Ran raconté en photos

Septante ans d’histoire sur la crête entre La Vue des Alpes et Tête de Ran racontés au travers d’une balade photographique. C’est ce que propose l’ADVAT, l’association de développement du lieu.

Jusqu’au 14 avril, le chemin de randonnées hivernales entre les deux cols est jalonné d’une quarantaine de photos. Des très grands tirages qui retracent l’histoire de ce lieu emblématique entre 1880 et 1950. Au gré des panneaux, on découvre qu’on montait en nombre jusqu’à la Vue et souvent élégamment vêtu, que les jours de grande affluence un policier était dépêché sur place pour s’assurer que le parcage des véhicules se faisait selon les règles. Le long des 2,5 km de parcours, on apprécie la transformation des deux hôtels au fil de temps ou l’évolution des activités sportives ou non pratiquées sur la crête.